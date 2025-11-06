© Foto: Peter Schatz - Peter SchatzUnder Armour übertrifft im dritten Quartal die Erwartungen, senkt aber den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026. Der neue CFO soll die Trendwende einleiten. Under Armour hat im dritten Quartal leicht besser abgeschnitten als erwartet. Der Sportartikelhersteller erzielte einen Gewinn je Aktie von 0,04 US-Dollar bei einem Umsatz von 1,33 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Vorfeld 0,02 US-Dollar Gewinn und 1,31 Milliarden US-Dollar Umsatz prognostiziert. Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 5 Prozent beziehungsweise um 6 Prozent auf währungsbereinigter Basis. Margenrückgang durch höhere Kosten Die Bruttomarge fiel um 2,5 Prozentpunkte auf 47,3 Prozent. Belastet wurde sie durch gestiegene …Den vollständigen Artikel lesen ...
