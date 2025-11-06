Anzeige
Kanadas neuer Technologie-Champion: Telescope erhält bis zu 3,36 Mio. $ staatliche Förderung
Markus Weingran
06.11.2025 15:27 Uhr
367 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Neues Zollchaos?: Arm überrascht, Rheinmetall wartet & Elf Beauty wird in den Boden gerammt

Der Prozess vor dem US Supreme Court wegen der von Donald Trump verhängten Strafzölle hat nicht gut für den US-Präsidenten begonnen. Welche Auswirkungen könnte es haben, wenn das höchste US-Gericht sie aufhebt? Die jüngste Welle von Unternehmenszahlen sorgte am Markt für Bewegung. Besonders DHL Deutsche Post überraschte positiv, da ihre Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten und Marktteilnehmer deutlich übertrafen. Insbesondere der freie Cashflow vor M&A stach hervor, indem er die Schätzungen um mehr als 60 Prozent übertraf. Die Analysten von Jefferies hoben die beeindruckende Beschleunigung des Umsatzes und des Bruttowarenvolumens bei Zalando hervor. Diese Verbesserung zeigte sich …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2025 Markus Weingran
