Karlsruhe - Die Bundesanwaltschaft hat im Wege der Rechtshilfe einen Briten in London festnehmen lassen, der im Verdacht steht, Mitglied der Hamas zu sein. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit. Der Beschuldigte Mohammed A. soll im Sommer 2025 in Berlin Waffen übernommen und nach Wien transportiert haben.



Ihm wird vorgeworfen, bei zwei Treffen in Berlin fünf Pistolen und Munition von einem weiteren Verdächtigen erhalten zu haben. Die Waffen seien anschließend nach Österreich gebracht und in Wien eingelagert worden. Laut Bundesanwaltschaft dienten die Vorbereitungen mutmaßlich Mordanschlägen der Hamas auf israelische oder jüdische Einrichtungen in Deutschland und Europa.



Die Festnahme erfolgte bereits am Montag auf Grundlage eines Haftbefehls vom 16. Oktober. Mohammed A. wird nach seiner Überstellung aus Großbritannien dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe vorgeführt. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung.





