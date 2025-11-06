An den US-Aktienmärkten sieht es am Donnerstag nach einem verhalten positiven Auftakt aus. Am Markt hieß es, die am Vortag aufgekommene Bereitschaft, den Kursrückgang vom Dienstag zum Zukauf zu nutzen, sei in Maßen immer noch spürbar. Während die laufende Berichtssaison die Stimmung weiter nicht eindeutig prägen kann, werden die hohen Bewertungen von Technologieaktien weiter hinterfragt. Eine Stunde vor dem Auftakt zeichnen sich moderate Gewinne ab. Der Broker IG taxierte den technologielastigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär