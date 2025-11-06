Der Impfstoff-Pionier Moderna, der einst mit BioNTech um das wirksamste Covid-Vakzin wetteiferte, kämpft mit sinkenden Einnahmen und enttäuschenden Studienergebnissen. Noch lebt er von seinem Geldpolster aus Pandemie-Zeiten. Doch die Aktionäre fragen sich, ob das Geld reichen wird. Der einstige Börsenliebling Moderna (MRNA) steht gewaltig unter Druck. Während der Corona-Pandemie hatte der US-Biotechkonzern Milliarden mit seinem mRNA-Impfstoff verdient. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.