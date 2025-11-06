KI-gestütztes Sprachspiel definiert einen neuen Standard für digitales Marketing

Nissan hat das Kundenengagement durch seine Partnerschaft mit der globalen Cloud-Kommunikationsplattform Infobip neu definiert und eine einzigartige Agentic-AI-Kampagne ins Leben gerufen. Dabei nutzte Nissan Kingdom of Saudi Arabia (KSA) die kürzlich auf den Markt gebrachte Conversational AI Gamification von Infobip, ein KI-gestütztes Toolset, das spielerische, immersive Erlebnisse über verschiedene Messaging-Kanäle hinweg ermöglicht. Die Marketingkampagne setzte die Vocalize-Funktion von Infobip ein, ein KI-gestütztes Sprachspiel, bei dem die Nutzer um einen brandneuen Nissan Magnite konkurrierten. Die Teilnehmer mussten direkt in WhatsApp mit ihrer Stimme eine Audio-Wellenform an den Umriss eines Autos anpassen. Durch diesen innovativen Ansatz wurde die Lead-Generierung in einen spannenden Wettbewerb verwandelt, der die Nutzerbeteiligung und die Interaktion mit der Marke förderte.

Nissan KSA erreichte durch die Kampagne eine Steigerung der Markenbekanntheit, eine Verlängerung der Interaktionszeit, eine Vereinfachung der Lead-Akquise und eine stärkere Markenbindung. Außerdem bot das innovative Format einen günstigen Akquisitionskanal durch Chat-basierte Customer Journeys. Die Kampagne erzielte beeindruckende Ergebnisse: eine Steigerung des Session-Engagements um 200 %, eine Konversionsrate von 68 bei den Nutzern, die die Wettbewerbsphase erreichten, über 3.400 Chatbot-Sessions und 1.000 neue Nutzerprofile, die innerhalb von 5 Tagen erstellt wurden.

Ervin Jagatic, AI Business Unit und Product Director bei Infobip, erklärte: "Conversational AI Gamification transformiert die Art und Weise, wie Marken mit ihrer Zielgruppe in Kontakt treten können. Durch die Kombination von KI, Sprachtechnologie und Gamification bieten wir weltweit tätigen Unternehmen wie Nissan die Möglichkeit, fesselnde Erlebnisse zu schaffen, die Verbindungen aufbauen, wertvolle Nutzerdaten erfassen und das Kundenerlebnis verbessern."

Karma Al-Ajlani, Deputy General Manager Customer Experience bei Nissan Saudi-Arabien, erklärte : "Wir wollten die Bekanntheit von Magnite steigern und in Erinnerung bleiben. Die Zusammenarbeit mit Infobip bei diesem innovativen, KI-gestützten WhatsApp-Sprachspiel hat die Kundenansprache verändert: Sie macht nun Spaß, ist interaktiv und lohnenswert. Dies verdeutlicht das Engagement von Nissan Saudi-Arabien, Innovationen voranzutreiben und ein herausragendes Kundenerlebnis zu bieten."

Conversational AI Gamification beinhaltet zwei zentrale Funktionen: Vocalize, ein KI-gestütztes Sprachspiel, bei dem Nutzer ihre Audiodaten an bestimmte Muster oder Formen anpassen, und Augmentation, das einen nahtlosen Übergang vom Chat zu immersiven digitalen Umgebungen über Smartphone-Kameras ermöglicht.

Der Erfolg der Nissan KSA-Kampagne untermauert die führende Position von Infobip auf dem Gebiet der konversationsbasierten Erlebnisse und KI-Innovationen im Marketing-Engagement. Indem Infobip es Marken ermöglicht, diese einzigartigen, interaktiven Kampagnen zu kreieren, unterstützt es seine Kunden dabei, eine Vorreiterrolle bei der digitalen Transformation und bei der Kundenbindung einzunehmen.

