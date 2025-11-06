Washington - Nancy Pelosi, die erste und bisher einzige weibliche Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, hat ihren Rückzug angekündigt. "Ich werde nicht für eine Wiederwahl in den Kongress kandidieren", sagte die 85-Jährige in einem Video, das insbesondere an die Bewohner von San Francisco gerichtet war und am Donnerstag veröffentlicht wurde.



Pelosi hat die Stadt seit 1987, also fast 40 Jahre lang in Washington vertreten. "Mit dankbarem Herzen blicke ich meinem letzten Jahr als Ihre stolze Abgeordnete entgegen", sagt sie in dem Video.



In den letzten Tagen hatte es bereits Spekulationen gegeben, dass die Demokratin bald ihren Rücktritt aus dem Kongress bekannt geben würde. Pelosi war von 2007 bis 2011 sowie von 2019 bis 2023 Sprecherin des Repräsentantenhauses. Von 2003 bis 2007 sowie zwischendurch war sie Vorsitzende der demokratischen Minderheitsfraktion, also sogenannter "Minority Leader". Ihre Amtszeit als Mitglied des Repräsentantenhauses endet im Januar 2027.





© 2025 dts Nachrichtenagentur