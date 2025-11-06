Einige Windows-User:innen werden aktuell aus ihren Systemen ausgesperrt. Nach einem Neustart verlangt plötzlich Bitlocker einen Key, um Zugang zu erhalten. Wie Nutzer:innen das Problem selbst oder mit Microsofts Hilfe lösen können. Eigentlich soll das Microsoft-Tool Bitlocker Windows-PCs nur vor unberechtigten Zugriffen schützen. Sobald das Tool aktiviert wurde, greift es etwa ein, wenn Hardwareveränderungen erkannt werden oder das Trusted Platform ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n