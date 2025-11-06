Anzeige
Donnerstag, 06.11.2025
Kanadas neuer Technologie-Champion: Telescope erhält bis zu 3,36 Mio. $ staatliche Förderung
WKN: 883121 | ISIN: US7475251036 | Ticker-Symbol: QCI
MÄRKTE USA/Wall Street knapp behauptet - Qualcomm mit Abgaben

DJ MÄRKTE USA/Wall Street knapp behauptet - Qualcomm mit Abgaben

DOW JONES--Die Wall Street zeigt sich zur Eröffnung am Donnerstag mit leichten Abgaben und büßt damit einen Teil der Erholungsgewinne vom Vortag wieder ein. Damit setzt sich die jüngste volatile Entwicklung fort. Der Dow-Jones-Index liegt im frühen Handel mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 47.232 Punkten. Der S&P-500 fällt um 0,2 Prozent. und für den Nasdaq-Composite geht es 0,4 Prozent nach unten.

Überraschend gute Konjunkturdaten hatten zur Wochenmitte Bedenken wegen der hohen Bewertungen der Aktien vorübergehend zerstreut. Die Daten stammten allerdings von privaten Anbietern, da wegen der Haushaltssperre in den USA derzeit keine Daten von staatlichen Stellen veröffentlicht werden. Der am Freitag anstehende offizielle US-Arbeitsmarktbericht dürfte wahrscheinlich erneut dem "Shutdown" zum Opfer fallen.

Im Zuge des "Shutdown" wurden viele Bundesbedienstete in den Zwangsurlaub geschickt oder müssen ohne Bezahlung arbeiten. Medienberichten zufolge könnte der Haushaltsstreit allerdings am Wochenende beigelegt werden. Für den Fall, dass er weiterginge, hat US-Verkehrsminister Sean Duffy gewarnt, dass die Flugkapazitäten an den 40 größten Flughäfen der USA ab Freitag um 10 Prozent reduziert würden. Die Fluglotsen leisten derzeit ebenfalls unbezahlte Arbeit.

Im Blick steht daneben eine Anhörung vor dem Obersten Gerichtshof der USA zur Zollpolitik der Regierung. Einige Richter des Supreme Court haben am Mittwoch Zweifel daran erkennen lassen, dass US-Präsident Trump mit Hilfe eines Notstandsgesetzes weitreichende Importaufschläge gegen Handelspartner weltweit verhängen durfte. Gerichte unterer Instanzen hatten Trumps Vorgehen für illegal erklärt.

Wichtige Konjunkturdaten stehen am Donnerstag nicht auf der Agenda. Unternehmensseitig hat Qualcomm für das vierte Geschäftsquartal überraschend gute Geschäftszahlen und einen optimistischen Ausblick vorgelegt. Haar in der Suppe sind aber die Kosten, die stärker als angenommen gestiegen sind. Die Aktie fällt um 2,3 Prozent. Mit Geschäftszahlen und Ausblick überzeugt hat auch der Chipdesigner Arm Holdings, dessen Aktie um 0,2 Prozent nach oben klettert.

Bei Tesla (+0,2%) blicken Anleger gespannt auf die Hauptversammlung des Elektroautoherstellers am Donnerstag. Beobachter erwarten, dass die Aktionäre das 1 Billion US-Dollar schwere Vergütungspaket für CEO Elon Musk genehmigen werden. Einer der größten Aktionäre, der norwegische Staatsfonds, hat allerdings angekündigt, nicht zuzustimmen.

Die Aktien des Börsenbetreibers Nasdaq liegen 0,1 Prozent im Minus. Die EU-Kommission hat eine kartellrechtliche Untersuchung zu möglichen Absprachen zwischen Deutscher Börse und der Nasdaq bezüglich Notierung, Handel und Clearing von Finanzderivaten eingeleitet.

Die Aktien von Fluggesellschaften zeigen sich von der drohenden Einschränkung von Flügen infolge des Shutdown nur teilweise belastet. United Airlines fallen um 0,6 Prozent, American Airlines legen dagegen um 0,4 Prozent zu und Delta Air Lines steigen um 0,3 Prozent.

Der Dollar kommt nach dem deutlichen Anstieg in Reaktion auf die ermutigenden Konjunkturdaten vom Vortag nun wieder zurück. Der Dollar-Index gibt um 0,3 Prozent nach.

Am Anleihemarkt sinken die Renditen. Die Zehnjahresrendite fällt um 5 Basispunkte auf 4,11 Prozent.

Der Ölpreis wird von der Befürchtung eines Überangebots gebremst, so Marktteilnehmer. Der Preis für 1 Barrel der Sorte WTI fällt um 0,5 Prozent.

Der Goldpreis springt derweil kurzzeitig wieder über die Marke von 4.000 Dollar je Feinunze, auch gestützt vom nachgebenden Dollar. Das Edelmetall profitiere aufgrund der ungewissen Aussichten der US-Wirtschaft von seiner Eigenschaft als "sicherer Hafen", heißt es. Derzeit notiert die Feinunze um 0,4 Prozent höher bei 3.996 Dollar. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %   absolut  +/- % YTD 
DJIA           47.231,89    -0,2%   -79,11   +11,2% 
S&P-500          6.782,03    -0,2%   -14,26   +15,6% 
NASDAQ Comp       23.411,41    -0,4%   -88,39   +21,7% 
NASDAQ 100        25.493,64    -0,5%   -126,39   +21,9% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00  Mi, 17:09  % YTD 
EUR/USD           1,1525    +0,3%   1,1493   1,1472 +11,0% 
EUR/JPY           176,97    -0,1%   177,08   177,01  +8,7% 
EUR/CHF           0,9317    +0,0%   0,9312   0,9312  -0,8% 
EUR/GBP           0,8805    -0,0%   0,8806   0,8802  +6,4% 
USD/JPY           153,55    -0,3%   154,08   154,30  -2,0% 
GBP/USD           1,3090    +0,3%   1,3051   1,3033  +4,3% 
USD/CNY           7,0840    -0,1%   7,0898   7,0913  -1,7% 
USD/CNH           7,1231    -0,1%   7,1303   7,1325  -2,8% 
AUS/USD           0,6491    -0,2%   0,6505   0,6497  +5,1% 
Bitcoin/USD       102.226,45    -1,4% 103.700,25 103.456,35  +9,5% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          59,30    59,60    -0,5%    -0,30 -17,2% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.996,22   3.979,35    +0,4%    16,87 +51,7% 
Silber            48,27    48,03    +0,5%    0,25 +66,4% 
Platin          1.357,97   1.365,63    -0,6%    -7,66 +55,9% 
Kupfer            4,98     4,99    -0,2%    -0,01 +21,1% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/uxd

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2025 09:57 ET (14:57 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
