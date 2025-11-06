Luzern - Nachhaltige Kapitalanlagen bleiben in der Schweiz gefragt: Bei den hauseigenen Fonds von Schweizer Retailbanken machen sie heute bereits die Mehrheit des Angebots aus. Und der Vertrieb funktioniert gut: Der Grossteil des Neugelds Schweizer Privatanleger fliesst in diese Fonds. Neue Vorgaben in der Schweiz und in der EU sorgen zugleich dafür, dass nachhaltige Fonds vermehrt an Glaubwürdigkeit gewinnen. Das zeigt eine aktuelle Studie der Hochschule ...

