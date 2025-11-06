Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden gibt es schon sehr häufig. Jetzt kommen nach einem Preisrutsch mehr und mehr Batteriespeicher hinzu. Und sie lohnen sich sogar ganz ohne Förderung. Rund 1,5 Millionen Euro spart die Stadt Hückelhoven in den kommenden 30 Jahren an Stromkosten mit nur drei Photovoltaikanlagen. Das geht aus den Unterlagen von Alexander Kurth, dem Klimaschutzmanager der Stadt, hervor. Pro Jahr sind es also immerhin 50.000 Euro. Und es wäre weniger, wenn die PV-Anlagen nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...