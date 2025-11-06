Zürich - Vanguard hat heute drei neue Fixed-Income-Exchange-TradedFunds (ETFs) lanciert: den Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF, den Vanguard U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF sowie den Vanguard U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF. Diese Fonds ergänzen den bestehenden Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF, wobei die Lancierungen es Anlegern ermöglichen, ihre Portfolios präziser entlang der US-Zinskurve zu positionieren. Die ETFs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
