Zürich - Vanguard hat heute drei neue Fixed-Income-Exchange-TradedFunds (ETFs) lanciert: den Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF, den Vanguard U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF sowie den Vanguard U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF. Diese Fonds ergänzen den bestehenden Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF, wobei die Lancierungen es Anlegern ermöglichen, ihre Portfolios präziser entlang der US-Zinskurve zu positionieren. Die ETFs ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.