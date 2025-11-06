Nvidia (ISIN US67066G1040) geht den nächsten großen Schritt in der industriellen Anwendung von künstlicher Intelligenz. Nach dem Siegeszug seiner Grafikprozessoren für das Training großer Modelle richtet sich der Fokus nun auf den praktischen Einsatz von KI in Unternehmen. Das Ziel: komplette Fabriksysteme mit Hilfe von Simulation und digitaler Zwillingstechnologie zu optimieren. Die Initiative zielt auf einen Markt, der langfristig noch größer werden könnte als der bisherige Trainingssektor. Nvidia will mit seinen Omniverse-Technologien Produktionsprozesse effizienter machen und Arbeitsabläufe ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.