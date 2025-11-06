Alphabet (ISIN US02079K3059) hat mit dem neuen KI-Prozessor "Ironwood" die nächste Runde im globalen Technologiewettlauf eingeläutet. Der Chip ist die siebte Generation der hauseigenen Tensor Processing Units (TPUs) und laut Google mehr als viermal schneller als das Vorgängermodell. Damit will der Konzern seine Position im KI-Markt stärken und sich unabhängiger vom bisherigen Branchenführer Nvidia machen. Der Chip wurde ursprünglich im April vorgestellt und soll in den kommenden Wochen allgemein verfügbar werden. Entwickelt wurde Ironwood für rechenintensive Aufgaben wie das Training großer Sprachmodelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Alphabriefe