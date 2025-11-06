Toronto, Ontario - 6. November 2025 - Neural Therapeutics Inc. (CSE: NURL) (FSE: HANF) ("Neural" oder das "Unternehmen"), ein ethnobotanisches Wirkstoffforschungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung therapeutischer Lösungen für psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzgebrauchsstörungen konzentriert, gibt gemeinsam mit seinem Portfoliounternehmen CWE European Holdings Inc. ("CWE"), das unter der Marke Hanf.com tätig ist und an dem Neural mit 30,75 % beteiligt ist, die Erweiterung des Hanf.com-Einzelhandelsnetzwerks in Norddeutschland bekannt. Neu hinzugekommen sind zwei Filialen in Bielefeld und Herford, beide im Bundesland Nordrhein-Westfalen.

Das neue Geschäft in Bielefeld markiert Hanf.coms Eintritt in ein wichtiges regionales Zentrum. Mit einer Stadtbevölkerung von mehr als 330.000 und einer Metropolregion mit nahezu 600.000 Einwohnern(1) ist Bielefeld die größte Stadt im Regierungsbezirk Detmold. Der neue Standort folgt auf Hanf.coms strategische Übernahme eines bestehenden CBD-Einzelhandelsunternehmens in der Stadt. In Herford, einer Hansestadt mit rund 67.000 Einwohnern(2), hat Hanf.com ebenfalls ein etabliertes CBD-Einzelhandelsgeschäft übernommen und damit seine Präsenz in der Region weiter gestärkt.

"Die Hinzufügung von zwei bestehenden Filialen erweitert Hanf.coms landesweite Präsenz, erhöht unsere Markenbekanntheit und unterstützt das Umsatzwachstum", sagte Ronnie Jaegermann, CEO von Hanf.com. "Wir freuen uns darauf, das Wachstum zu beschleunigen und die Rentabilität an diesen Standorten zu steigern, indem wir unsere operativen Effizienzen, unser branchenführendes Produktangebot und das Kundenerlebnis in die lebendigen Gemeinschaften von Bielefeld und Herford bringen - zwei ausgezeichnete Marktstandorte mit starkem Wachstumspotenzial. Dies war eine seltene Gelegenheit, zwei etablierte CBD-Einzelhandelsbetriebe mit treuer Kundschaft zu erwerben und sie in das Hanf.com-Netzwerk zu integrieren, das nun 19 Standorte in ganz Deutschland umfasst."

Über Neural Therapeutics

Neural Therapeutics ist ein führendes Unternehmen im Bereich der ethnobotanischen Wirkstoffforschung und konzentriert sich auf die Entwicklung therapeutischer Arzneimittel für psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzgebrauchsstörungen, einschließlich Alkohol- und Opioidabhängigkeit. Der innovative Ansatz des Unternehmens bei der Wirkstoffentwicklung umfasst den strategischen Einsatz von sub-halluzinogenen Dosen von Meskalinextrakt, wodurch Sicherheit und Skalierbarkeit verbessert werden, während die therapeutische Wirksamkeit erhalten bleibt.

Am 26. Mai 2025 schloss Neural eine strategische Investitions- und Optionsvereinbarung mit CWE European Holdings Inc., einem führenden Einzelhändler für CBD-Hanfprodukte in Deutschland, der unter der Marke Hanf.com tätig ist, ab, um bis zu 100 % von CWE im Rahmen einer mehrstufigen Transaktion zu erwerben. Diese Transaktion soll Neurals kommerzielle Präsenz in Europa erweitern und gleichzeitig das zentrale Engagement für Wirkstoffforschung und Innovation im Bereich der psychischen Gesundheit aufrechterhalten.

Am 12. August 2025 schlossen Neural und CWE den ersten Teil der Transaktion ab, durch den Neural eine Beteiligung von 30,75 % an CWE erwarb.

Für weitere Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Neural Therapeutics Inc.

Ian Campbel, CEO

E: icampbel@neuraltherapeutics.ca

T: +1 (647) 697-NURL (6875)

Marc Lakmaaker

VORSORGLICHER HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft oder übernimmt Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen ("FLS"), die sich auf die Einzelhandelserweiterungsstrategie von Hanf.com beziehen, einschließlich der erfolgreichen Integration und Performance der neu erworbenen Geschäfte in Bielefeld und Herford, erwarteter betrieblicher Effizienzgewinne und Umsatzsteigerungen sowie der fortgesetzten Expansion der Einzelhandelspräsenz von Hanf.com in Deutschland. FLS umfassen außerdem Aussagen über Neurals indirekte Beteiligung an diesem Wachstum durch seine Eigenkapitalbeteiligung an der CWE European Holdings Inc., die erwarteten Vorteile der Partnerschaft zwischen Neural und CWE sowie Neurals anhaltenden Fokus auf die Entwicklung seiner ethnobotanischen Arzneimittel-Entdeckungsplattform. Diese Aussagen sind keine historischen Tatsachen, sondern spiegeln die derzeitigen Erwartungen und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Leistungen wider, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen.

Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser werden gewarnt, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Obwohl die Unternehmensleitung solche Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung für angemessen hält, können sie sich als unzutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen. In dieser Pressemitteilung enthaltene FLS sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Eine Beschreibung zusätzlicher Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den in den FLS enthaltenen abweichen, findet sich in den Offenlegungsdokumenten von Neural unter www.sedarplus.ca.

Die Wertpapiere von Neural wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem "U.S. Securities Act") oder nach geltendem US-Bundesstaatenrecht registriert. Die Wertpapiere dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an oder zugunsten von Personen in den Vereinigten Staaten oder "U.S. Persons" (wie in Regulation S unter dem U.S. Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S. Securities Act und den entsprechenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen befreit. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere von Neural in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre.

Weder die CSE noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

NICHT ZUR VERBREITUNG ÜBER US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier einsehen: https://webfiles.thecse.com/273427.pdf?QEH_6w.RkcjDYR0tocIrZ4HxxyzlXElX



