Bis Ende November können sich Projektierer von Photovoltaik-Anlagen für eine Nutzung bewerben. Die Standorte in Niederösterreich und dem Burgenland sind zwischen 900 und 8000 Quadratmetern groß und ergaben sich aus einer Photovoltaik-Potenzialanalyse. Die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, oder einfach kurz ASFINAG, stellt mehrere Flächen für die Entwicklung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen zur Verfügung, Bis Ende November können Gebote für die Flächen abgegeben werden, auf denen Dritte dann eigenständig Photovoltaik-Freiflächenanlagen errichten können, teilte ...

