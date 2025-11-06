Der chinesische E-Autohersteller BYD Co. baut seine Vormachtstellung auf dem europäischen Markt weiter aus und gewinnt massiv an Boden gegenüber Tesla Inc. In Großbritannien hat BYD den Konzern von Elon Musk überholt, und in Deutschland sind beide Unternehmen nun fast gleichauf. Dies signalisiert eine deutliche Verschiebung in zwei der wichtigsten europäischen Märkte für Plug-in-Fahrzeuge.BYD dominiert in GroßbritannienIn Großbritannien hat ...

