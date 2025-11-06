Qualcomm (ISIN US7475251036) meldete im vierten Quartal einen Verlust von 3,12 Mrd. $, ausgelöst durch eine einmalige Steuerbelastung. Operativ lief es jedoch besser als erwartet: Der Umsatz stieg um 10 Prozent auf 11,27 Mrd. $. Damit bleibt der Halbleiterhersteller ein zentraler Akteur im globalen Technologiemarkt. Der Sonderverlust resultierte aus einer Neubewertung von Steueransprüchen infolge der neuen US-Regelungen. Ohne diesen Einmaleffekt hätte Qualcomm erneut solide Gewinne erzielt. Das operative Geschäft zeigt, dass Nachfrage und Preissetzungskraft trotz makroökonomischer Unsicherheiten ...

