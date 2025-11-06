Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag wieder den Rückwärtsgang eingelegt, nachdem er zuvor zwei Tage in Folge zu einer Erholung von seinem jüngsten Krebsgang angesetzt hatte. Die deutlichen Abgaben an der Wall Street zum Auftakt setzte die Dividendenpapiere im späten Geschäft stärker unter Druck. Dort werden die hohen Bewertungen von Technologieaktien zunehmend hinterfragt. Am Vortag hatten besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
