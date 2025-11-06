Nvidias Jensen Huang hat sich zum KI-Rennen zwischen den USA und China geäußert. Seiner Meinung nach ist China kurz davor, gegen die USA zu gewinnen. Obwohl er das Statement wenig später etwas abschwächte, sieht er dennoch einen treibenden Faktor für das schnelle KI-Wachstum Chinas. Nicht nur Unternehmen wie OpenAI, Google, Nvidia und Meta konkurrieren im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Spätestens seit dem Hype um Deepseek zeigt sich, dass auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n