Neural Therapeutics: Mit Hanf.com auf Wachstumskurs

Anzeige / Werbung

Umsatzsprung bringt Neural-Beteiligung in die Gewinnzone

Neural Therapeutics Inc. (WKN: A3EGH1) zieht spürbare Vorteile aus der Beteiligung an CWE European Holdings Inc., dem Betreiber der Plattform Hanf.com. Mit einem Anteil von 30,75% profitiert das Unternehmen direkt vom dynamischen Wachstum seines Partners. CWE meldet für das Geschäftsjahr 2024 ein Umsatzplus von 65% auf 7,12 Mio. CAD (ca. 4,8 Mio. EUR). Noch im Vorjahr war CWE defizitär, doch nun schreibt das Unternehmen schwarze Zahlen: 838.000 CAD (ca. 570.000 EUR) operativer Gewinn, 371.000 CAD (etwa 250.000 EUR) Nettogewinn. Damit erreicht die operative Marge solide 11,8% - ein bemerkenswerter Turnaround im jungen und wettbewerbsintensiven CBD-Markt.

Cannabis-Legalisierung treibt Nachfrage nach CBD-Produkten

Die Legalisierung von Cannabis in Deutschland im Jahr 2024 wirkt als Katalysator. Der Markt zieht an, das Kundeninteresse steigt deutlich. CWE profitiert dabei vor allem im Einzelhandelssegment - mit über 90% Umsatzanteil (6,63 Mio. CAD bzw. 4,47 Mio. EUR) der klare Wachstumstreiber. Auch Großhandel und Franchise entwickeln sich positiv.

CWE setzt konsequent auf Expansion. Neue Filialen, zusätzliche Franchise-Standorte und ein erweitertes Produktsortiment stärken die Marktposition von Hanf.com. Gleichzeitig bleibt die Kostenkontrolle ein zentraler Erfolgsfaktor: Die Bruttomarge steigt auf 58,1%, während sich Vertriebs- und Verwaltungskosten mit einem Anteil von rund 46% stabil halten.

Solides Fundament für weiteres Wachstum gelegt

Auch die Bilanzzahlen überzeugen. Die Aktiva wachsen um 53% auf 3,14 Mio. CAD (ca. 2,12 Mio. EUR). Besonders bemerkenswert: Das Eigenkapital dreht von -0,4 Mio. CAD auf +0,43 Mio. CAD (etwa 290.000 EUR). Trotz der Expansion bleibt der Cashflow positiv. Die Geschäftsbasis ist tragfähig - und wird weiter ausgebaut: Für das erste Halbjahr 2025 weist CWE auf Basis vorläufiger Zahlen ein Umsatzwachstum von 31% auf rund 5,0 Mio. CAD (ca. 3,4 Mio. EUR) aus.

Für Neural Therapeutics ist die Beteiligung an CWE mehr als nur ein Renditebringer. Sie eröffnet strategische Perspektiven im europäischen CBD-Markt - und stärkt zugleich die finanzielle Basis, um eigene Entwicklungen im Bereich meskalinbasierter Arzneimittel für psychische Erkrankungen voranzutreiben.

"Ein Jahr des Wandels" - CEO Jaegermann mit starkem Ausblick

Ronnie Jaegermann, CEO von CWE, zieht ein klares Fazit: "Das Geschäftsjahr 2024 war für CWE ein Jahr des Wandels. Wir erzielten Rekordumsätze und kehrten in die Gewinnzone zurück, während wir gleichzeitig einen positiven Cashflow aufrechterhalten konnten."

Mit Blick auf die kommenden Monate sagt Jaegermann: "Unsere starke Performance in der ersten Hälfte des Jahres 2025 unterstreicht die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells und den zunehmenden Trend der Verbraucher hin zu natürlichen Wellnessprodukten. Mit der Expansion der Hanf.com-Filialen und Franchise-Geschäfte sowie mehreren neuen exklusiven Produktlinien sind wir davon überzeugt, dass CWE auf dem besten Weg ist, Europas führendes CBD- und Wellness-Einzelhandelsnetzwerk zu werden. Wir freuen uns darauf, weiterhin regelmäßig über unsere Fortschritte zu berichten."

CBD-Markt als Rückenwind für die Biotech-Pläne von Neural

Für Neural Therapeutics ergibt sich daraus eine doppelte Chance. Zum einen partizipiert das Unternehmen direkt am anziehenden CBD-Markt. Zum anderen festigt die CWE-Beteiligung die wirtschaftliche Basis für Neural's F&E-Aktivitäten. Der Trend zu pflanzenbasierten Therapien gewinnt an Relevanz - und Neural Therapeutics ist gut aufgestellt, um diesen Weg aktiv mitzugestalten.

---



Lassen Sie sich in den Verteiler für Neural Therapeutics oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Neural Therapeutics" oder "Nebenwerte".



Neural Therapeutics Inc.

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA64134N2032

https://neuraltherapeutics.ca/

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-neural-therapeutics-rekordjahr-2024-und-starkes-erstes-halbjahr-2025-dank-hanf-com-erfolg-in-deutschland/4926749/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Neural Therapeutics existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Neural Therapeutics. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Neural Therapeutics können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Neural Therapeutics einsehen: https://neuraltherapeutics.ca/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Neural Therapeutics vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen



Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Neural Therapeutics: Mit Hanf.com auf Wachstumskurs appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA64134N2032