Zürich - DeepJudge, das beim letzten Top100 Swiss Startup Award den dritten Platz belegte, hat in einer Serie-A-Finanzierungsrunde 41 Millionen US-Dollar eingesammelt, um die Art und Weise neu zu definieren, wie Anwaltskanzleien Wissen verwalten und abrufen. Das in Zürich ansässige ICT-Unternehmen, das von ehemaligen Google-Suchingenieuren mit Doktortiteln in KI von der ETH Zürich gegründet wurde, hat eine KI-Plattform entwickelt, die auf die komplexesten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab