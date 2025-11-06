Zürich - DeepJudge, das beim letzten Top100 Swiss Startup Award den dritten Platz belegte, hat in einer Serie-A-Finanzierungsrunde 41 Millionen US-Dollar eingesammelt, um die Art und Weise neu zu definieren, wie Anwaltskanzleien Wissen verwalten und abrufen. Das in Zürich ansässige ICT-Unternehmen, das von ehemaligen Google-Suchingenieuren mit Doktortiteln in KI von der ETH Zürich gegründet wurde, hat eine KI-Plattform entwickelt, die auf die komplexesten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.