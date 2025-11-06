Am Mittwochabend haben wir im Express-Service einen Trade auf die Quartalszahlen des Online-Modehändlers Zalando vorgeschlagen. Diese Entscheidung beruhte auf der Erwartung einer positiven Überraschung bei den Geschäftszahlen und einer daraus resultierenden Kursbewegung. Heute präsentierte Zalando (ISIN: DE000ZAL1111) beeindruckende Geschäftszahlen, die Aktie konnte einen deutlichen Kurssprung verzeichnen und beendete den Handel auf Xetra mit einem ...

