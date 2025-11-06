

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



06.11.2025 / 22:00 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: audius AG

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Rainer Nachname(n): Francisi Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

audius SE

b) LEI

529900IIE5I72B53SP39

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A40ET13

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 12,10 EUR 968.000,00 EUR 12,10 EUR 968.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 12,1000 EUR 1.936.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

03.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





