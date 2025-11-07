Macrobond, die globale Plattform für Wirtschafts- und Finanzdaten, wurde von T. Rowe Price ausgewählt, um die kontinuierliche Entwicklung seiner Asset-übergreifenden Forschungs- und systematischen Strategie-Workflows zu unterstützen.

Finanzinstitute sind darum bemüht, die datengestützte Entscheidungsfindung zu stärken. Angesichts dessen besteht ein kritischer Bedarf an skalierbaren Technologie- und integrierten Plattformen. Die Entscheidung von T. Rowe Price, Macrobond zu implementieren, zeigt, dass sich das Unternehmen stark für die Verbesserung von Forschungs-Workflows durch moderne, flexible Lösungen einsetzt, die auf das Tempo und die Komplexität der heutigen Investitionslandschaft ausgelegt sind.

Erfüllung der Anforderungen einer dynamischen Umgebung

Die Fähigkeit, komplexe Datensätze zu integrieren, die Analyse zu optimieren und Automatisierung zu unterstützen, waren zentrale Faktoren im Auswahlprozess. Die API und die flexible Dateninfrastruktur von Macrobond boten eine solide Grundlage für die Zusammenarbeit.

"T. Rowe Price investiert kontinuierlich in Technologie, um die Effizienz und die Qualität unserer Forschungsprozesse zu verbessern", sagte Tae Kim, Head of Fixed Income Quant Data Analytics bei T. Rowe Price. "Wir freuen uns darauf, Macrobond zu nutzen, um unsere Entscheidungsfähigkeit im Bereich Forschung und Investition zu verbessern."

Schwerpunkt Geschwindigkeit, Anpassbarkeit und Unterstützung

Macrobond vereint Echtzeitzugriff auf hochwertige Wirtschafts- und Finanzdaten mit einer Plattform, die auf Kooperation, Automatisierung und Skalierung ausgelegt ist. Die Fähigkeit, technische Anforderungen schnell und eindeutig zu erfüllen, beeinflusste die Entscheidung von T. Rowe Price.

"Wir sind stolz, eine Firma wie T. Rowe Price bei der fortgesetzten Modernisierung und Stärkung ihrer Forschungsprozesse zu unterstützen", sagte Steph Covert, CEO von Macrobond. "Unser Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Bereitstellung von Tools und Technologie, die Finanzexperten in die Lage versetzen, schneller zu handeln, tiefer zu denken und klar zu handeln."

Aufbau einer zukunftsfähigen Grundlage

Die Partnerschaft steht für den gemeinsamen Einsatz für Innovation, Präzision und Leistung. Mit Macrobond erhält T. Rowe Price Zugang zu einer robusten Forschungsinfrastruktur, die komplexe Vorgänge vereinfachen und eine agilere, datengestützte Entscheidungsfindung unterstützen soll.

Im Kontext einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der Anforderungen der globalen Finanzmärkte konzentriert sich Macrobond weiterhin darauf, Firmen bei der Realisierung neuer Effizienzen und Erkenntnisse zu helfen, die die nächste Generation des Investment-Denkens fördern.

Über Macrobond

Macrobond bietet die weltweit umfassendste integrierte Forschungsplattform, die es Ökonomen, Analysten und Portfoliomanagern ermöglicht, schneller zu erkennen, tiefer zu denken und klar zu handeln. Macrobond basiert auf Echtzeitdaten und kollaborativen Analysen und genießt das Vertrauen der weltweit führenden Finanzinstitute als zuverlässige Quelle für Wirtschaftsinformationen. Erfahren Sie mehr unter www.macrobond.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251105747743/de/

