The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) gibt heute bekannt, dass mit den Nachkommen von Leonard A. Lauder verbundene Trusts (die "verkaufenden Aktionäre") beabsichtigen, 11.301.323 Aktien der Klasse A des Unternehmens mit einem Nennwert von 0,01 US-Dollar pro Aktie im Rahmen eines geplanten öffentlichen Angebots (das "Angebot") zu verkaufen.

Die verkaufenden Aktionäre erhalten den gesamten Erlös aus dem Angebot. Das Unternehmen verkauft im Rahmen des Angebots keine Aktien der Klasse A und erhält keine Erlöse aus dem Angebot. Die verkaufenden Aktionäre beabsichtigen, den Erlös aus dem Angebot zur Begleichung des Nachlasses von Leonard A. Lauder zu verwenden, einschließlich zur Erfüllung bestimmter Nachlassverpflichtungen wie Nachlasssteuern, Schulden und Verwaltungskosten.

Basierend auf den zum 23. Oktober 2025 im Umlauf befindlichen Aktien werden die Mitglieder der Familie Lauder nach Abschluss des Angebots direkt oder indirekt 82 der Stimmrechte der Stammaktien des Unternehmens besitzen. Die verkaufenden Aktionäre und LAL Family Partners, L.P., eine Gesellschaft, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Nachkommen von Leonard A. Lauder befindet, unterliegen einer 90-tägigen Sperrfristvereinbarung mit dem Emissionshaus.

J.P. Morgan Securities LLC fungiert als alleiniger Konsortialführer des Angebots.

Das Unternehmen hat bei der Securities and Exchange Commission (die "SEC") eine automatisch wirksame Registrierungserklärung auf Formular S-3 (einschließlich eines Prospekts) für das Angebot eingereicht, auf das sich diese Mitteilung bezieht. Bevor Sie investieren, sollten Sie den Prospekt in dieser Registrierungserklärung, den dazugehörigen Prospektzusatz und andere Dokumente, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht hat, lesen, um umfassendere Informationen über das Unternehmen und das Angebot zu erhalten. Kopien des vorläufigen Prospektnachtrags und des dazugehörigen Basisprospekts zum Angebot sowie Kopien des endgültigen Prospektnachtrags können, sobald verfügbar, kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder durch Kontaktaufnahme mit J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, oder per E-Mail: prospectus-eq_fi@jpmchase.com und postsalemanualrequests@broadridge.com angefordert werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Rechtsordnung erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Vertreiber von hochwertigen Hautpflege-, Make-up-, Duft- und Haarpflegeprodukten und verwaltet weltweit Luxus- und Prestigemarken. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern und Gebieten unter verschiedenen Markennamen verkauft, einschließlich: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, die Markenfamilie DECIEM, einschließlich The Ordinary und NIOD sowie BALMAIN Beauty verkauft.

