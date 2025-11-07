Kinaxis Inc. ("Kinaxis" oder das "Unternehmen") (TSX: KXS) gibt bekannt, dass die Toronto Stock Exchange (die "TSX") eine Mitteilung akzeptiert hat (die "Mitteilung"), die das Unternehmen über seine Absicht, ein reguläres Aktienrückkaufangebot (Normal Course Issuer Bid, das "NCIB") zu machen, eingereicht hat. Das Unternehmen hat in Verbindung mit dem NCIB einen automatischen Aktienkaufplan (Automatic Share Purchase Plan "ASPP") mit seinem beauftragten Broker abgeschlossen, der den Kauf seiner Stammaktien ermöglicht (die "Aktien

Die Mitteilung sieht vor, dass das Unternehmen während des 12-monatigen Zeitraums, der am 12. November 2025 beginnt und am 11. November 2026 endet, oder zu einem früheren Zeitpunkt, falls Kinaxis die Käufe abschließt oder die Kündigung einreicht, insgesamt bis zu 1.403.042 Aktien erwerben kann. Dies entspricht ungefähr 5 der am 31. Oktober 2025 ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien. Zum Geschäftsschluss am 31. Oktober 2025 hatte das Unternehmen 28.060.844 ausgegebene und im Umlauf befindliche Aktien. Mit Ausnahme von Blockkäufen, die nach den Regeln der TSX zulässig sind, darf die Anzahl der pro Tag zu erwerbenden Aktien 14.137 nicht überschreiten. Dies entspricht 25 des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens der Aktien an der TSX während der letzten sechs abgeschlossenen Kalendermonate bis zum 31. Oktober 2025 (d. h. 56.549 Aktien) vor der Annahme der Mitteilung durch die TSX. Die tatsächliche Anzahl der Aktien, die im Rahmen des NCIB erworben werden können, sowie der Zeitpunkt dieser Käufe werden vom Management des Unternehmens festgelegt, vorbehaltlich der geltenden Gesetze und der Regeln der TSX.

Vorbehaltlich aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen werden alle Käufe von Aktien im Rahmen des NCIB über die Handelsplätze der TSX und/oder alternativer kanadischer Handelssysteme zu den jeweils geltenden Marktpreisen oder auf andere von den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden zulässige Weise durchgeführt. Alle im Rahmen des NCIB erworbenen Aktien werden annulliert.

Kinaxis hat einen ASPP mit RBC Dominion Securities Inc. ("RBC DS") abgeschlossen, um den Kauf von Aktien im Rahmen des NCIB auch zu Zeiten zu ermöglichen, zu denen das Unternehmen normalerweise aufgrund regulatorischer Beschränkungen oder selbst auferlegter Sperrfristen keine Aktien kaufen dürfte.

Gemäß dem ASPP kann Kinaxis, ist aber nicht dazu verpflichtet, vor Beginn einer Sperrfrist RBC DS anweisen, Käufe im Rahmen des NCIB gemäß den Bedingungen des ASPP zu tätigen. Solche Käufe werden von RBC DS nach eigenem Ermessen auf der Grundlage von Parametern festgelegt, die Kinaxis vor der Sperrfrist in Übereinstimmung mit den Regeln der TSX, den geltenden Wertpapiergesetzen und den Bedingungen des ASPP festlegt. Der ASPP wurde von der TSX zeitgleich mit der Einleitung des NCIB vorab genehmigt.

Das Board of Directors des Unternehmens (das "Board") ist der Ansicht, dass der Marktpreis der Aktien von Zeit zu Zeit den zugrunde liegenden Wert des Unternehmens nicht vollständig widerspiegeln könnte. Daher ist das Board der Meinung, dass der Kauf der Aktien in Abhängigkeit von künftigen Kursentwicklungen und anderen Faktoren eine wünschenswerte Verwendung von Unternehmensmitteln im besten Interesse des Unternehmens darstellen würde. Darüber hinaus wird erwartet, dass diese Käufe allen Personen zugutekommen, die weiterhin Aktien halten, da sich ihr Kapitalanteil am Unternehmen erhöht, wenn die zurückgekauften Aktien annulliert werden.

Im Rahmen des am 5. November 2025 abgelaufenen Normal Course Issuer Bid (das "Vorherige NCIB") von Kinaxis, erhielt das Unternehmen von der TSX die Genehmigung, bis zu maximal 1.404.639 Aktien zum Zwecke der Annullierung zu erwerben. Dies entsprach ungefähr 5 der am 23. Oktober 2024 ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von Kinaxis. Das Unternehmen hat im Rahmen des Vorherigen NCIB 706.736 Aktien zurückgekauft und annulliert. Der gewichtete durchschnittliche Kaufpreis pro Aktie (einschließlich Provisionen) betrug dabei ungefähr 181,96 US-Dollar.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich der modernen Supply-Chain-Orchestrierung, der komplexe globale Lieferketten optimiert und die Menschen, die sie verwalten, dabei unterstützt. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform für die Lieferkettenkoordination Maestro kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die vollständige Transparenz und Agilität über die gesamte Lieferkette hinweg bieten von der mehrjährigen strategischen Planung bis zur Lieferung auf der letzten Meile. Renommierte globale Marken vertrauen im Hinblick auf die erforderliche Agilität und nötige Vorhersagbarkeit zur Bewältigung der heutigen Volatilität und Disruption auf uns. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Vorsichtshinweis und zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die erwartete Performance von Kinaxis und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich dieser zukünftigen Ereignisse wider. In bestimmten Fällen können Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "Budget", "vorgesehen", "schätzt", "Prognosen", "beabsichtigt", "sieht voraus", "glaubt" oder Variationen dieser Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "möglicherweise" oder "werden ergriffen", "eintreten" oder "erreicht werden", oder durch die Verneinung dieser Wörter oder vergleichbare Terminologie identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen Aussagen bezüglich der erwarteten Vorteile des NCIB, der Bedingungen des NCIB, einschließlich der Laufzeit, und der Anzahl der Aktien, die im Rahmen des NCIB erworben werden können. Aufgrund ihres Wesens beinhalten zukunftsgerichtete Informationen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche Performance von Kinaxis wesentlich von der in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten erwarteten Performance abweicht.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Informationen widergespiegelten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risiken, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im jährlichen Informationsformular des Unternehmens vom 26. Februar 2025 für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr beschrieben sind, sowie andere Risiken, die in den Einreichungen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden identifiziert wurden. Diese Einreichungen sind auf SEDAR+ unter https://www.sedarplus.ca verfügbar.

Diese Auflistung von Faktoren, die zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens beeinflussen können, ist nicht erschöpfend. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören auch Aussagen über die Zukunft, und diese sind naturgemäß unsicher. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens oder andere künftige Ereignisse oder Bedingungen können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren maßgeblich von den Darstellungen der zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Die Aussagen des Unternehmens, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, basieren auf Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Geschäftsführung zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Aus den oben genannten Gründen sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

QUELLE: Kinaxis Inc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

