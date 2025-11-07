Die Cessna Citation Ascend, die von Textron Aviation Inc., einem Unternehmen der Textron Inc. (NYSE:TXT), entwickelt und hergestellt wurde, erreichte am Mittwoch, dem 5. November, einen wichtigen Meilenstein, als die Federal Aviation Administration (FAA) die Musterzulassung für das Flugzeug erteilte. Die Inbetriebnahme wird noch in diesem Jahr erwartet. Das Flugzeug verfügt über ein völlig neues Cockpit, eine verbesserte Leistung und eine luxuriöse Kabine mit flachem Boden, die den Kunden Vielseitigkeit und Flexibilität für die Erfüllung ihrer Aufgaben bietet. Zwei Flugtestmodelle absolvierten mehr als 1.000 Flugstunden und zahlreiche Zertifizierungstests, um die FAA-Zertifizierung zu erhalten.

Cessna Citation Ascend achieves FAA certification, bringing advanced features to the most popular midsize business jet family (Photo credit: Textron Aviation).

"Das erfolgreiche Flugtestprogramm der Citation Ascend spiegelt die Kompetenz unseres Teams wider, die FAA-Zertifizierung zu erhalten und gleichzeitig das beste Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwickeln und zu liefern", sagte Chris Hearne, Senior Vice President, Engineering Programs. "Wir haben das Feedback unserer Kunden eingeholt und das Ergebnis ist ein Businessjet, der den Kunden die neuesten Innovationen in Bezug auf Leistung, Produktivität und Effizienz bietet."

Mit mehr als 1.000 ausgelieferten Flugzeugen der Cessna Citation 560XL-Serie seit 2000 schätzen Eigentümer und Betreiber das Flugzeug für seine beispiellose Kombination aus Leistung, Komfort, einfacher Bedienung, vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und günstiger Betriebseffizienz.

Das Cockpit ist mit Garmin G5000-Avionik mit der neuesten Software ausgestattet und umfasst:

Autothrottle-Technologie zur Reduzierung der Arbeitsbelastung des Piloten und zum Schutz des Flugbereichs

Drei große, 14-Zoll-Displays mit ultrahoher Auflösung und Split-Screen-Funktion

Standardmäßige doppelte Flugmanagementsysteme

Synthetische Sichttechnologie zur Darstellung von Hindernissen wie Bergen oder Gelände

Cockpit-Sprach- und Daten-Satellitentransceiver für Satellitentelefonate aus dem Cockpit

Fortschrittliche Wettererkennungs- und -vermeidungstechnologie von Garmin

Zweites Iridium-Datenfunkgerät und Controller-Pilot Data Link Communications (CPDLC) zur Unterstützung der Kunden mit direkteren Flugrouten zwischen Nordamerika und Europa (optional)

Zwei Pratt Whitney Canada PW545D-Triebwerke sorgen für Kraftstoffeffizienz und erhöhte Schubkraft des Flugzeugs. Die Ascend bietet Kunden eine Höchstgeschwindigkeit von 441 ktas (817 km/h), eine maximale Reichweite von 1.940 nm (3.593 km) und eine Nutzlast von 900 lb (408 kg) bei voller Betankung.

Eine unbeaufsichtigte Honeywell RE100 [XL] Auxiliary Power Unit (APU) mit Selbstmanagement und zusätzlicher Leckageerkennung ermöglicht es den Piloten, sich effizient auf jeden Flug vorzubereiten, einschließlich der Beheizung und Kühlung der Kabine mit weniger Treibstoff und weniger Lärm.

Ein Flugzeug, mit dem Kunden mehr erreichen können

Die Citation Ascend bietet Kunden mehr Möglichkeiten in der Kabine und lässt sie viele Annehmlichkeiten genießen, die auch in der meistverkauften Cessna Citation Latitude und dem Flaggschiff Cessna Citation Longitude zu finden sind, wie beispielsweise einen flachen Boden, der den Passagieren ein neues Maß an Beinfreiheit und Flexibilität bietet. Das Flugzeug kann für bis zu 12 Passagiere konfiguriert werden.

Dank eines fortschrittlichen Akustiksystems können Passagiere sich unterhalten, arbeiten oder in einer Umgebung ohne Ablenkungen entspannen, da der Geräuschpegel in der Kabine dem eines Autos auf der Autobahn ähnelt. Das Flugzeug verfügt über völlig neue Kabinenfenster, die etwa 15 größer sind und mehr natürliches Licht in die Kabine lassen, mit durchsichtigen und undurchsichtigen Blendschutz-Einstellungen und optionalen beleuchteten Fensterringen.

Alle Besatzungsmitglieder und Passagiere haben Zugang zu mindestens einem Ladeanschluss mit 19 Standard-USB-Ladeanschlüssen und drei Universalsteckdosen im gesamten Flugzeug, zusätzlich zu einer erstklassigen kabellosen Telefonaufladefunktion. Kunden können die Kabinenbeleuchtung, die Temperatur, die Fensterjalousien und das Bordunterhaltungsprogramm kabellos steuern. Das immersive Soundsystem von Bongiovi ist eine weitere Option, um das Bord-Erlebnis noch weiter zu verbessern.

Damit Kunden jederzeit verbunden bleiben, verfügt die Ascend serienmäßig über GoGo U.S. Avance L3 Max Wi-Fi und optional über U.S. Avance L5 Wi-Fi. Kunden können auch Gogo Galileo HDX für Wi-Fi und weltweite Telefonate wählen.

