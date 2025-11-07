Wind River, ein Unternehmen von Aptiv und weltweiter Marktführer bei Software für intelligente Edge-Anwendungen, hat heute eine neue Lösung angekündigt, die es Unternehmen erlaubt, die ServiceNow AI Platform in ihren eigenen Rechenzentren zu hosten. Das über die Wind River Cloud Platform bereitgestellte Angebot ermöglicht es Unternehmen, ServiceNow-Anwendungen vor Ort einzusetzen, zu skalieren, zu aktualisieren und zu verwalten und bietet damit verbesserte Datenschutz-, Datenverwaltungs- und Betriebskontrollfunktionen für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungsfällen.

Die Cloud Platform hat sich im großflächigen Einsatz mit einer Verfügbarkeit von über sechs Neunen (99,9999 - dem Goldstandard für Zuverlässigkeit) in produktiven Umgebungen bewährt und bietet eine echte Private-Cloud-Grundlage für Enterprise- und geschäftskritische Workloads. Neben dem Hosting der ServiceNow AI Platform unterstützt die Cloud Platform eine breite Palette von Enterprise-Workloads auf derselben Infrastruktur und gewährleistet dabei Leistung, Sicherheit und operative Effizienz. Organisationen können Anforderungen an Datenlokalität, Compliance und Regulierung ohne Kompromisse erfüllen und gleichzeitig fortschrittliche Anwendungsfälle wie IT/OT-Konvergenz und Hybrid-Cloud-Deployments ermöglichen.

"Wenn Unternehmen ihre Infrastruktur modernisieren, um den steigenden Anforderungen an Datenkontrolle, Compliance und operative Agilität gerecht zu werden, ist die Konvergenz von IT und OT mit einer souveränen Private Cloud nicht mehr optional, sondern essenziell. Diese Lösung von Wind River und ServiceNow ermöglicht es Organisationen, digitale Workflows mit dem Echtzeitbetrieb zu vereinen und zugleich die volle Kontrolle über Daten und Infrastruktur in regulierten Umgebungen zu behalten", sagte Sandeep Modhvadia, Chief Product Officer bei Wind River.

"Während Unternehmen das intelligente Zeitalter einleiten, müssen Cybersicherheit und Resilienz in jeder Ebene des Geschäfts verankert werden", sagte Michael Park, Senior Vice President, Global Partnerships and Channels bei ServiceNow. "Die Wind River Cloud Platform auf der Grundlage der ServiceNow AI Platform ermöglicht es Kunden, Risiken vorausblickend zu steuern, Compliance-Workflows zu optimieren und ihre Abläufe mit Zuversicht zu sichern. Gemeinsam nutzen wir das Potenzial von KI, um Organisationen beim Aufbau sicherer und resilienter digitaler Ökosysteme zu unterstützen, die sich mit Vertrauen skalieren lassen."

Die in ServiceNow integrierte Cloud Platform ermöglicht es Unternehmen, KI-gestützte Workloads in sicheren, lokalen Umgebungen auszuführen und bietet damit die Vorteile einer Private Cloud ohne Kompromisse bei Kontrolle, Leistung oder Compliance. Die Lösung unterstützt die Echtzeit-Datenverarbeitung und Automatisierung über verschiedene Systeme hinweg und hilft Organisationen, Souveränitätsanforderungen zu erfüllen, Latenzzeiten zu reduzieren und die betriebliche Resilienz in regulierten Umgebungen aufrechtzuerhalten. Durch die Verbesserung der operativen Intelligenz und der Agentic-AI-Fähigkeiten können Systeme Daten analysieren, Anomalien erkennen und Aktionen autonom auslösen. Dies wiederum ermöglicht eine schnellere und anpassungsfähigere Entscheidungsfindung in Unternehmen.

Die wichtigsten Vorteile der Wind River- und ServiceNow-Lösung:

Automatisierte Aktivierung von ServiceNow AI Platform-Anwendungen: Vereinfacht die Bereitstellung in lokalen Umgebungen, indem manuelle Installationsschritte entfallen, was die Komplexität für IT-Teams reduziert und die Amortisationszeit verkürzt.

Vereinfacht die Bereitstellung in lokalen Umgebungen, indem manuelle Installationsschritte entfallen, was die Komplexität für IT-Teams reduziert und die Amortisationszeit verkürzt. Intelligentes Lebenszyklusmanagement: Ermöglicht nahtlose Upgrades und Updates von ServiceNow-Anwendungen mithilfe der fortschrittlichen Orchestrierungs- und Automatisierungsfunktionen von Wind River.

Ermöglicht nahtlose Upgrades und Updates von ServiceNow-Anwendungen mithilfe der fortschrittlichen Orchestrierungs- und Automatisierungsfunktionen von Wind River. Unabhängige Kontrolle über Daten und Infrastruktur: Die Workloads bleiben lokal, um strikte Anforderungen an Compliance, Datenresidenz und Governance zu erfüllen, was ideal für regulierte Branchen und vertrauliche Umgebungen ist.

Die Workloads bleiben lokal, um strikte Anforderungen an Compliance, Datenresidenz und Governance zu erfüllen, was ideal für regulierte Branchen und vertrauliche Umgebungen ist. Echtzeit-Performance am Edge: Verarbeitet Daten näher an ihrer Quelle, um Latenzzeiten zu minimieren, die Reaktionsfähigkeit zu verbessern und die Betriebszeit, Sicherheit und Servicequalität zu erhöhen.

Verarbeitet Daten näher an ihrer Quelle, um Latenzzeiten zu minimieren, die Reaktionsfähigkeit zu verbessern und die Betriebszeit, Sicherheit und Servicequalität zu erhöhen. Einheitliche Infrastruktur für Enterprise-Workloads: Unterstützt vielfältige Anwendungen von KI und Automatisierung bis hin zu Betriebssystemen auf einer sicheren, skalierbaren Private-Cloud-Grundlage. Dazu gehört die Integration von IT- und OT-Systemen, die eine zentralisierte Transparenz, optimierte Abläufe und eine verbesserte Reaktionsfähigkeit in digitalen und physischen Umgebungen ermöglicht.

Cloud Platform ist eine Open-Source-Private-Cloud-Lösung für lokale Umgebungen, die für virtualisierte und containerisierte Anwendungen entwickelt wurde. Sie ist auf Skalierbarkeit und Resilienz ausgelegt und ermöglicht es Unternehmen, komplexe Cloud-Architekturen in anspruchsvollen Umgebungen einzusetzen und zu verwalten. Die Plattform umfasst eine produktionsreife, verteilte Kubernetes-Grundlage für Container- und VM-Workloads sowie integrierte Orchestrierungs-, Automatisierungs- und Analyse-Tools, die den Betrieb optimieren und die Bereitstellung beschleunigen.

Die ServiceNow AI Platform ist eine cloudbasierte Grundlage, die eine Vielzahl von KI-gestützten Enterprise-Anwendungen für die Workflow-Automatisierung umfasst, ebenso wie eine leistungsstarke Datenbank und Low-/No-Code-Entwicklungstools. Die ServiceNow AI Platform digitalisiert Workflows über Funktionen und geschäftskritische Systeme hinweg, indem sie diese auf einer einzigen Plattform miteinander verbindet. So können Unternehmen den Wert bestehender Technologieinvestitionen maximieren, Kosten senken und wirkungsvolle Verbesserungen in zentralen Geschäftsprozessen erzielen.

Über Wind River

Wind River ist ein weltweit führender Anbieter von Software für die intelligente Netzwerk-Edge. Seit mehr als vier Jahrzehnten unterstützt der Innovationsführer und Pionier Milliarden von Geräten und Systemen, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern. Die Software und das Know-how von Wind River beschleunigen die digitale Transformation in verschiedenen Branchen, darunter die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie, Medizin und Telekommunikation. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio, das von hochwertigen globalen professionellen Dienstleistungen und Supportoptionen sowie einem umfangreichen Partnerökosystem unterstützt wird. Weitere Informationen erhalten Sie bei Wind River unter www.windriver.com.

Wind River ist eine Marke oder eingetragene Marke von Wind River Systems, Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Andere Namen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

ServiceNow, das ServiceNow-Logo und andere ServiceNow-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von ServiceNow, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.

