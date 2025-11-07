Zick-Zack! Raus aus den Kartoffeln, rein in die Kartoffeln! Was für epische Bewegungen präsentieren sich an der Kurstafel. Palantir liefert Traumzahlen, übertrifft die Analysten-Schätzungen um 10 % und fällt nach einer kurzen Rally um 20 % nach unten. Händler formulieren eine Begründung dafür: "Buy the Rumor, Sell the Fact" lautet es auf Nachfragen. In der Tat lässt sich besonders bei Veröffentlichungs-Terminen ein solches Marktverhalten oft beobachten. In Sachen Almonty ging es 8 Monate brachial um über 700 % nach oben, die darauffolgende Korrektur rasierte dann 40 % wieder weg. Speziell für flexible Anleger lohnt ein klarer Blick und auch die Fundamentaldaten sollten nicht aus den Augen verloren werden. Hier ein paar Ideen zum Schaukeln oder Wegpacken alla Kostolany!

