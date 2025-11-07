Tesla-Aktionäre haben mit 75 Prozent Zustimmung das fast eine Billion Dollar schwere Vergütungspaket für CEO Elon Musk gebilligt. Der Vorstand hatte die Zustimmung empfohlen, während die Stimmrechtsberater Glass Lewis und ISS dagegen waren. Die Aktie von Tesla legte nachbörslich zu.Das neue Programm sieht zwölf Aktien-Tranchen vor, die Musk erhält, wenn Tesla bestimmte Markt- und Leistungsziele erreicht. Damit könnte Musks Anteil von rund 13 auf 25 Prozent steigen - ein Plus von mehr als 423 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
