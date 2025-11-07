Tesla-Aktionäre haben mit 75 Prozent Zustimmung das fast eine Billion Dollar schwere Vergütungspaket für CEO Elon Musk gebilligt. Der Vorstand hatte die Zustimmung empfohlen, während die Stimmrechtsberater Glass Lewis und ISS dagegen waren. Die Aktie von Tesla legte nachbörslich zu.Das neue Programm sieht zwölf Aktien-Tranchen vor, die Musk erhält, wenn Tesla bestimmte Markt- und Leistungsziele erreicht. Damit könnte Musks Anteil von rund 13 auf 25 Prozent steigen - ein Plus von mehr als 423 Millionen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.