DJ Hella mit leichtem Gewinnrückgang in 9 Monaten

DOW JONES--Hella hat in den ersten neun Monaten bei leicht geringeren Umsätzen auch etwas weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Wie das unter der Dachmarke Forvia mit dem französischen Partner Faurecia agierende Unternehmen mitteilte, sank das Operating Income in den neun Monaten um 1,7 Prozent auf 338 Millionen Euro. Der Umsatz sank um 1,1 Prozent auf 5,868 Milliarden Euro. Bereinigt stieg der Umsatz, wie bereits seit Mitte Oktober bekannt, marginal um 0,4 Prozent auf knapp 6,0 Milliarden Euro. Die operative Rendite erreichte mit 5,8 Prozent exakt das Niveau des Vorjahres.

Für 2025 rechnet Hella den weiteren Angaben zufolge weiterhin mit einem währungsbereinigten Umsatz zwischen rund 7,6 und 8,0 Milliarden Euro. Die Operating-Income-Marge soll zwischen rund 5,3 und 6,0 Prozent liegen. Voraussetzung für das Erreichen sei unter anderem eine ausreichende Versorgung mit Halbleitern.

November 07, 2025

