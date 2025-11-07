Cham - Chancen ergreifen, Horizonte erweitern: Am Donnerstag, 13. November 2025, lädt der Nationale Zukunftstag Kinder und Jugendliche ein, Berufe jenseits vertrauter Rollenbilder zu entdecken - und eröffnet Unternehmen die Chance, frühzeitig begeisterte Nachwuchstalente für sich zu gewinnen. Der Nationale Zukunftstag steht im Zeichen einer ersten Annäherung an die Berufswelt. Er ist kein gewöhnlicher Berufsschnuppertag, sondern ein Türöffner. Schüler:innen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.