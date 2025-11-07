London - Laut einer neuen Studie des IT-Security-Spezialisten NordPass fördern die beliebtesten Webseiten der Welt stillschweigend schlechte Passwort-Gewohnheiten - nicht mit ihren Inhalten, sondern mit dem, was sie von den Nutzern nicht verlangen. Die Experten haben die 1.000 meistbesuchten Webseiten der Welt unter die Lupe genommen. «Passwort123» akzeptiertEgal, ob Shopping-Plattformen oder Online-Portale von Behörden: Selbst die wichtigsten Online-Seiten ...

