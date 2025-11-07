Von Cloud-Clustern in Zürich über autonome Fahrzeuge bis hin zu Dual-Use-Verteidigungs-KI - die nächste Phase der künstlichen Intelligenz ist nicht nur digital, sondern auch industriell. von Andrew Ye, Anlagestratege, Global X ETFs Schweizer Rechenzentren: Lokale Cloud, globale SkalierungMicrosofts 400-Millionen-Franken-Investment in neue Rechenzentren in Zürich spiegelt eine neue Phase der KI-Wirtschaft wider: die Lokalisierung der digitalen Infrastruktur. ...

