Noch vor den Zahlen zum dritten Quartal, die Bayer in der kommenden Woche am 12. November (Mittwoch) vorlegen will, hat der DAX-Konzern einen erwartbaren Wechsel im Management bekanntgegeben. Finanzvorstand Wolfgang Nickl geht Ende Mai kommenden Jahres in den Ruhestand und die Nachfolge wird dann Dr. Judith Hartmann antreten.Dr. Hartmann sei derzeit Operating Partner bei Sandbrook Capital, einer privaten Investmentfirma, die sich auf den Aufbau führender Klima-Infrastrukturunternehmen konzentriert, ...

