Zürich - Der US-Dollar hat sich in der Nacht auf Freitag stabilisiert. Im frühen Handel kostet der Greenback 0,8078 Franken und damit etwas mehr als am Vorabend (0,8067). Noch am Mittwoch notierte er klar über der Marke von 81 Rappen. Derweil wird das Währungspaar Euro/Dollar zu 1,1532 gehandelt nach 1,1547 am Vortag. Damit hat sich der Dollar auch zum Euro stabilisiert. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9315 dagegen mehr oder weniger ...

