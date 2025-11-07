Die Commerzbank-Aktie hat sich zuletzt aus ihrer Abwärtsbewegung lösen und erholen können, doch schwache Ergebnisse am Donnerstag sorgten für einen Kursrücksetzer. Wie geht es jetzt weiter? Schwache Zahlen Die Commerzbank hat am Donnerstag Zahlen vorgelegt, mit diesen aber nicht gerade für gute Stimmung bei Anlegern gesorgt. Denn auch wenn der DAX-Konzern weiterhin auf Kurs zu seinen Jahreszielen bleibt, führte eine außerordentlich hohe Steuerbelastung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...