NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underperform" belassen. James Vane-Tempest hob am Donnerstag seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für den Dialyseanbieter leicht an. Das reflektiere höhere Beiträge des Bereichs Value-Based Care (VBC)./mis/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE0005785802

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.