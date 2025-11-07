Der Spieleentwickler Take-Two übertrifft mit starken Zahlen die Erwartungen und hebt die Jahresziele an. Doch das Tochterstudio Rockstar Games verschiebt Grand Theft Auto VI erneut - jetzt auf den 19. November 2026. Nachbörslich fällt die Aktie um rund sieben Prozent. Alle Fakten und Hintergründe im Überblick.Take-Two hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 klar besser abgeschnitten als erwartet. Dennoch sorgt eine Nachricht für Ernüchterung: Rockstar Games verschiebt Grand Theft Auto VI ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär