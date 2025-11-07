Der Spieleentwickler Take-Two übertrifft mit starken Zahlen die Erwartungen und hebt die Jahresziele an. Doch das Tochterstudio Rockstar Games verschiebt Grand Theft Auto VI erneut - jetzt auf den 19. November 2026. Nachbörslich fällt die Aktie um rund sieben Prozent. Alle Fakten und Hintergründe im Überblick.Take-Two hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 klar besser abgeschnitten als erwartet. Dennoch sorgt eine Nachricht für Ernüchterung: Rockstar Games verschiebt Grand Theft Auto VI ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.