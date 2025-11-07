Zürich - Das Schweizer Robotik-Startup Mimic hat 16 Millionen US-Dollar aufgebracht, um fortschrittliche physikalische KI für Roboter einzusetzen, die komplexe, geschickte Aufgaben in der Fertigung und Logistik ausführen können. Mit diesem Schritt positioniert sich das in Zürich ansässige Unternehmen als führender europäischer Akteur im Wettlauf um die Allzweckrobotik. Millionen komplexer manueller Aufgaben in Fabrikhallen sind nach wie vor auf menschliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab