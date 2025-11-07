Meta, Tiktok, X - als harmlose Kommunikationsplattformen gestartet, sind sie mittlerweile Massenmedien, die den öffentlichen Diskurs prägen, als Gatekeeper für Informationen fungieren und massgeblich mitbestimmen, wessen Stimme gehört wird und wie laut sie zu vernehmen ist. Möglich machen dies die Empfehlungssysteme, also die Algorithmen, die definieren, welche Inhalte wem angezeigt werden, wie oft das geschieht und was potenziell viral geht. Ganz ...

