Die RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301) hat die ersten neun Monate 2025 mit einem Umsatzplus von knapp acht Prozent abgeschlossen. Der Klinikbetreiber steigerte die Erlöse auf 1,26 Milliarden Euro, während die Zahl der behandelten Patienten um 2,5 Prozent auf rund 705.800 zulegte. Allerdings belasteten der Wegfall staatlicher Energiekostenzuschüsse und gestiegene Betriebskosten das Ergebnis. Das EBITDA sank leicht auf 71,8 Millionen Euro, der Konzerngewinn fiel auf 25,1 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote blieb mit knapp 72 Prozent auf einem soliden Niveau. Trotz der Herausforderungen zeigt ...

