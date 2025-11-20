Bad Neustadt a.d. Saale (ots) -Blick hinter die Kulissen - Der neue Info-Film der Klinik für Kardiochirurgie über den Aufenthalt eines herzchirurgischen Patienten am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt.Eine bevorstehende Herzoperation ist für viele Patienten emotional oft sehr belastend. Prof. Dr. med. Anno Diegeler, Chefarzt der Klinik für Kardiochirurgie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, ist es ein besonderes Anliegen, diese Ängste ernst zu nehmen. Durch offene Kommunikation und umfassende Aufklärung sollen Sorgen der Patienten reduziert und Vertrauen aufgebaut werden.Zur Unterstützung hat die Klinik nun einen neuen Info-Film produziert, der den herzchirurgischen Patienten die wichtigsten Stationen und Anlaufpunkte ihres Klinikaufenthaltes nachvollziehbar aufzeigt. "Unser Film soll Ängste abbauen, indem er veranschaulicht, was Patienten während des gesamten Prozesses erwarten können", so Prof. Diegeler.Der Film gibt einen detaillierten Überblick über die verschiedenen Phasen des Aufenthaltes eines Patienten - von der Ankunft über die Operation bis hin zur Entlassung. Auch Szenen aus dem Operationssaal und von der Intensivstation gewähren einen exklusiven Blick hinter die Kulissen."Unser Ziel ist es, das Vertrauen in unsere Klinik zu stärken und Patienten sowie ihren Angehörigen einen transparenten und verständlichen Überblick über den Behandlungsprozess zu geben", erklärt der Chefarzt der Klinik für Kardiochirurgie.Gedreht und produziert wurde der Film von ORT Motion mit Sitz in Düsseldorf. Der Film ist ab sofort auf dem YouTube-Kanal der RHÖN-KLINIKUM AG verfügbar sowie auf der Website der Klinik für Kardiochirurgie: Herz-OP: Von der Anreise bis zur Entlassung | RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt (https://www.campus-nes.de/medizin-pflege/unsere-kliniken/kardiochirurgie/info-film-zum-klinikaufenthalt.html) (www.campus-nes.deDer RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.dePressekontakt:RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt | UnternehmenskommunikationKatrin Schmitt | T. +49 9771 66-26100 | kommunikation@campus-nes.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6162870