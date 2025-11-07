Der Baukonzern HOCHTIEF (ISIN: DE0006070006) hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr kräftig nach oben geschraubt. Der Vorstand erwartet nun einen operativen Konzerngewinn zwischen 750 und 780 Millionen Euro - das wären bis zu 25 Prozent mehr als im Vorjahr. Ursprünglich hatte das Unternehmen mit 680 bis 730 Millionen Euro gerechnet. Die Anhebung basiert auf einer aktualisierten Einschätzung der Geschäftsentwicklung im vierten Quartal. Besonders das US-Segment Turner zeigt eine sehr starke Gewinndynamik, die das Wachstumstempo im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2025 noch einmal ...

