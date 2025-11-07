Original-Research: ecotel communication ag - von Sphene Capital GmbH



07.11.2025 / 09:17 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Sphene Capital GmbH zu ecotel communication ag Unternehmen: ecotel communication ag ISIN: DE0005854343 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 07.11.2025 Kursziel: EUR 35,20 (bislang: EUR 34,30) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler

Ausrichtung als Multi-Service-Provider Die Ergebnisse des dritten Quartals 2025 lagen über unseren Erwartungen. Wachstum wurde maßgeblich durch Multi-Service-Provider-Projekte mit filialstarken Unternehmenskunden erzielt, bei denen ecotel standortübergreifende Konnektivitätslösungen aus einer Plattform heraus bereitstellt. Der verstärkte Einsatz margenstarker Produkt- und Servicekombinationen führte dabei zu deutlichen Skalierungs- und Ergebniseffekten. Wir heben unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) ermitteltes Kursziel auf EUR 35,20 von bislang EUR 34,30 an. Gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von EUR 12,80 errechnet sich auf Sicht von 24 Monaten und ohne Einbeziehung der zwischenzeitlich prognostizierten Dividenden - wir gehen davon aus, dass in den kommenden drei Jahren Dividenden in Höhe von insgesamt EUR 2,40 ausgeschüttet werden - eine erwartete Kurssteigerung der ecotel-Aktien von 175,0%. Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der ecotel communication. Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2025 deutlich auf EUR 90,0 Mio. (Vj.: EUR 85,6 Mio., +5,1% YoY). Stärker konnten der Rohertrag - nämlich um 7,7% - und nochmals stärker das berichtete EBITDA - nämlich um 26,7% - gesteigert werden. Hierbei wirkte sich die anhaltende Verschiebung des Geschäftsschwerpunkts auf das höhermargige Geschäftskundensegment positiv auf die Konzernertragslage aus. Dass der operative Cashflow mit EUR 1,9 Mio. (Vj.: EUR 3,3 Mio.) unter dem Vorjahreswert lag, ist zum einen auf Basiseffekte aus dem Verkauf von Internetressourcen zurückzuführen, die ecotel im Vergleichszeitraum des Vorjahres realisiert hatte, zum anderen auf die geschäftsmodelltypischen, zu Beginn einer Neukundenakquisition notwendigen Anlaufinvestitionen. Wie von uns erwartet hat sich der Umsatzmix weiter in Richtung des hochmargigen Segments Geschäftskunden verlagert, in dem während der ersten neun Monate 2025 bei einem Umsatzanteil von 41,6% ein operativer Ergebnisanteil von 83,1% erzielt wurde. Wachstumstreiber waren die im Vorjahr akquirierten Großkundenaufträge mit einem Total Contract Value von Angabe gemäß mehr als EUR 20 Mio., deren vollständige Umsetzung in diesem Jahr erfolgt. Auch im margenschwächeren Segment Wholesale wurde nach neun Monaten wieder ein Umsatzanstieg vermeldet: hier stiegen die Erlöse im Neunmonatszeitraum um 3,9% auf EUR 52,6 Mio. (Vj.: EUR 50,6 Mio.), was aber angesichts des schwer zu planenden Charakters dieses Segments aus unserer Sicht keine Überraschung darstellt.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: ecotelcommunication_UpdateReport20251107



Kontakt für Rückfragen:

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News