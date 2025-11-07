© Foto: Matthias Balk - dpa

Hensoldt wächst dank des Rüstungsbooms stark, der Auftragseingang und Umsatz steigen deutlich. Die Aktie zeigte sich nach einer Rallye zuletzt schwächer, Analysten bleiben aber überwiegend positiv.Hensoldt ist in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres dank des Rüstungsbooms auf Wachstumskurs geblieben. Oliver Dörre, Konzernchef von Hensoldt sagte dazu: "Die Verteidungsinvestitionen in Deutschland und Europa gewinnen weiter an Dynamik und die Zeitenwende 2.0 beginnt, sich konkret auszuwirken." Zudem sprach er von einer steigenden Nachfrage und bestätigte die bereits Ende Oktober angepasste Jahresprognose sowie die Mittelfristziele. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der …