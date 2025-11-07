Ein 50-Milliarden-Dollar-Markt bleibt verschlossen. Nvidia, der unangefochtene Champion der Künstlichen Intelligenz, wird seine bahnbrechende Blackwell-Chipserie nicht nach China liefern. CEO Jensen Huang hat den Spekulationen nun ein Ende gesetzt und bestätigt: Die geopolitische Blockade der USA wirkt als brutale Bremse für den Tech-GigantenWährend Nvidia die globale Tech-Landschaft dominiert und zuletzt die 5-Billionen-Dollar-Marke an der Börse erreichte, bleibt der größte Halbleitermarkt der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
