Auf die Zahlen am Donnerstag hat die Rheinmetall-Aktie mit hoher Volatilität reagiert. Unter dem Strich zeigte sich der DAX-Titel aber kaum bewegt. Inzwischen haben sich auch die ersten Analysten zu den Zahlen geäußert - und sie bleiben überwiegend optimistisch. Ein neues Rekordhoch scheint weiter möglich.Rheinmetall habe mit den Q3-Zahlen die Erwartungen erfüllt und sich zuversichtlich für das laufende Schlussquartal gezeigt, ordnet Adrien Rabier in seiner Studie ein. Angesichts der verhaltenen ...

