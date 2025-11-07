Trotz Zoll- und Geopolitik-Stress zieht Krones im Sommerquartal an: Der Auftragseingang steigt ggü. Q2 um 6,2 % auf 1.374,3 Mio. € und liegt 3,9 % über Vorjahr. Nach neun Monaten summieren sich die Bestellungen auf 4.104,7 Mio. € (Vj. 4.116,1 Mio. €). Der Auftragsbestand bleibt mit 4.286,8 Mio. € auf Rekordniveau und sichert die Auslastung bis ins Q3/2026. Der Umsatz wächst im Q3 um 4,7 % auf 1.380,9 Mio. €; das Book-to-Bill liegt bei 1,00. Neun Monate: 4.107,4 Mio. € Umsatz (+6,0 %) - voll im Plan. Profitabilität zieht an: EBITDA-Marge 10,3 % trotz drinktec-Kosten Mehr Effizienz in der Produktion ...

